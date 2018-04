Desacato Lula escreve nova carta na prisão e sugere que Moro desacata o STF Ex-presidente voltou a criticar juiz responsável pela primeira instância da Lava Jato em Curitiba

Foto: © Reuters - Rodolfo Buhrer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu uma nova carta na prisão, em que volta a criticar atos do juiz federal Sergio Moro e da força-tarefa da Lava Jato.

“Que país é esse em que uma instância inferior desacata a superior, em que um juiz de primeira instância desacata os ministros da suprema corte?”, diz trecho do texto.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, a mensagem foi entregue à presidente do partido, Gleisi Hoffmann, na última sexta-feira (27) - um dia após o magistrado de Curitiba informar que aguardaria publicação de acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) para só então decidir sobre a eventual remessa de processos contra Lula para a Justiça Federal em São Paulo.

Outro trecho da carta rechaça a ideia de que o PT possa lançar nome alternativo a Lula como candidato ao Planalto. “Quando falei para o diretório agir com liberdade era pra evitar ideia de que o partido é refém do Lula. Só isso”, diz ele.