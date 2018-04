Ex-presidente Lula só deve se entregar amanhã, após missa em homenagem à dona Marisa Negociações estão sendo feitas entre os advogados do ex-presidente e o delegado Igor Romário de Paulo, chefe da Lava Jato em Curitiba

Foto: © Nacho Doce / Reuters

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, após o fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para ele se entregar, na sede da Polícia Federal (PF) de Curitiba.

O horário limite era às 17 horas de hoje (6), mas segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, os advogados do petista informaram à cúpula da Segurança Pública que o petista só deve se entregar neste sábado (7), em São Paulo.As negociações estariam sendo feitas com o delegado Igor Romário de Paulo, chefe da Lava Jato em Curitiba.Amanhã, segundo a presidente do PT, Gleisi hoffmann, será realizada uma missa em homenagem à dona Marisa, na sede do sindicato, às 9h30. A mulher de Lula que faleceu no ano passado e faria 68 anos nesta data. Lula se apresentaria após a celebração.

A PF não realiza prisão após as 18h, mas policiais ouvidos disseram ao Estado que caso o ex-presidente resolva se entregar é possível recebê-lo em São Paulo para depois fazer sua remoção para Curitiba. O avião da PF já se encontra no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Congonhas.