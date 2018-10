Biel Mãe do cantor Biel diz que o filho 'talvez não estivesse pronto para ser um astro'

Distante dos palcos e do Brasil desde 2016, o cantor Biel, 22, tem sido lembrado mais pelas polêmicas do que por suas músicas nos últimos tempos. Para sua mãe, Ane Araújo ele teve sua honra e dignidade injuriadas, mas admite que ele talvez não estivesse pronto para lidar com a fama.

"Ele foi vitimado de coisas que não fez, foi exagerado, enfim, até ultrajado", afirmou ela em conversa com Franklin David, do programa "Tricotando" (Rede TV!). "Ele podia ter desmoronado, mas por causa da família, por causa de Deus e dele mesmo ser quem é, está firme e forte".

As polêmicas envolvendo o cantor começaram em 2016, quando foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. Pouco depois, ele se mudou para os Estados Unidos, onde respondeu a um processo judicial acusado de agredir física e psicologicamente a ex-namorada Duda Castro, 26.

Segundo relatos dos dois, no dia 1º de abril houve troca de agressões e a polícia chegou a entrar no apartamento onde o casal morava, em Los Angeles. Giovanna, irmã do cantor, também se envolveu na briga, que terminou em sangue, hematomas e muitos objetos quebrados.

Araújo afirmou no programa que apoia o filho independentemente da conclusão das autoridades. "Se existe o certo ou errado, a Justiça é quem vai atribuir culpa a quem quer que seja", afirmou. "Talvez ele não estivesse preparado ainda para se tornar um grande astro", concluiu ela.

Nesta quarta (24), Biel voltou a se envolver em polêmica no programa "Pânico", da rádio Jovem Pan. O problema começou quando Amanda Ramalho perguntou se ele se casou com Duda Castro para conseguir o green card americano.

"Como não? Eu mudei pra lá por causa dela", disse Biel. A produtora do programa Paulinha Krausche, porém, interferiu em defesa do cantor, o que levou a uma discussão entre as duas, que culminou na demissão de Amanda. Biel deixou a atração e não comentou a polêmica.