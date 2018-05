Economia Maior rede de cafeteria do mundo vende direitos a Nestlé por R$ 25 bilhões ""Com Starbucks, Nescafé e Nespresso, juntamos três marcas icônicas no mundo do café", diz Mark Schneider

Paul Bulcke, Presidente do Conselho de Administração da Nestlé Foto: Reprodução/ AFP

A multinacional suíça Nestlé anunciou hoje, segunda-feira (07) um acordo com a Starbucks para comprar por US$ 7,15 bilhões (R$ 25 bilhões) os direitos para comercializar os produtos de café e de chá da maior rede de cafeterias do mundo fora dos seus estabelecimentos.

A "aliança global" com a qual a Nestlé conseguiu a licença para comercializar, vender e distribuir as marcas Best Coffee, Reserve, Teavana, VIA e Torrefazione Itália, exclui os produtos prontos para consumo e as vendas de qualquer um deles nas lojas da empresa americana. As marcas Starbucks estarão representadas nos cafés em cápsula da Nestlé.

O negócio da Starbucks gera vendas anuais de US$ 2 bilhões (R$ 7,06 bilhões). Os US$ 7,15 estipulados serão transferidos em dinheiro, conforme comunicado da Nestlé. A transação não inclui a transferência de ativos fixos, o que "facilita uma integração eficaz" do negócio, segundo a marca suíça.

Em nota, a Starbucks indicou que pretende utilizar o lucro para acelerar principalmente a recompra de ações próprias. As duas companhias trabalharão juntas no quesito inovação e para elaborar estratégias de comercialização. A Nestlé também irá absorver 500 funcionários da Starbucks.

O acordo, que ainda precisa de aprovação das autoridades reguladoras competentes, deve ser concluído até o fim deste ano.

"Esta aliança global de café vai levar a experiência da Starbucks para os lares de milhões de pessoas em todo o mundo através do alcance e da reputação da Nestlé", afirmou o diretor-executivo da Starbucks, Kevin Johnson, em comunicado.

Já o diretor-geral da Nestlé, Mark Schneider, enfatizou que a operação representa "um grande passo" para o negócio do café, "a categoria que mais cresce" na sua empresa.

"Com Starbucks, Nescafé e Nespresso, juntamos três marcas icônicas no mundo do café, e estamos felizes em ter a Starbucks como parceira", acrescentou Schneider.

A transação dá à Nestlé uma forte plataforma para expansão na América do Norte e uma posição de liderança no café torrado premium, no café moído e no café em cápsulas, segundo a empresa suíça. (Com Agência EFE)