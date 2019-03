PRÊMIO Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado

Foto: Divulgação

Quem acertar as seis dezenas do concurso da Mega Sena deste sábado poderá ganhar um prêmio no valor de R$ 10 milhões. O sorteio será realizado hoje (30) às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h. O jogo mais barato, em qua o apostador marca seis dezenas, custa R$ 3,50.Os interessados podem fazer o jogo da Mega-Sena em qualquer lotérica do país e também no portal loterias online.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, para fazer o jogo online, o apostador tem de ter mais de 18nos. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone