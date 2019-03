PRÊMIO Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões no próximo sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena - concurso 2137. O sorteio ocorreu nesta quarta-feira na cidade de Pancas (ES). Os números sorteadas foram: 01, 02, 11, 12, 34, 49.

A quina (5 números) teve 45 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 36,54 mil.E a quadra (4 números) contemplou 4.488 apostadores. Cada um ficou com R$ 523,45.

O próximo sorteio, no sábado (30), poderá pagar R$ 10 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.