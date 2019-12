Incidente Menina de 3 anos morre após engasgar com chiclete em shopping da Ilha do Governador A coordenação do Centro de Emergência Regional da Ilha informa que a criança já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu

Brigadistas do Ilha Plaza socorreram menina que se engasgou com chiclete

Rio - Uma menina de três anos morreu na tarde de sábado depois de engasgar com um chilete no Shopping Ilha Plaza, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Maria Alice estava acompanhada dos avós, engasgou com um chiclete e foi socorrida pelos brigadistas do shopping.

Segundo a assessoria do shopping, os brigadistas prestaram o atendimento de emergência e realizaram o procedimento padrão, acompanhando também a vítima e sua família ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.

Em nota, o shopping lamenta o incidente e presta as condolências à família de Maria Alice. "Maria Alice chegou com vida ao hospital, ficou em observação no CTI, mas infelizmente foi a óbito posteriormente".

O shopping ainda não teve acesso ao boletim médico. "Estamos à disposição para qualquer esclarecimento complementar", finaliza.



A coordenação do Centro de Emergência Regional (CER) da Ilha informa que a criança já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.