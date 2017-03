Mercado aperta apÃ³s Coreia do Sul suspender importaÃ§Ã£o de Frango

Economia Mercado aperta após Coreia do Sul suspender importação de Frango

As reações internacionais ao "piseiro" da carne brasileira começaram a semana de forma mais intensa. A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira que vai banir temporariamente as vendas de produtos da BRF e intensificar a fiscalização de carne de frango importada do Brasil.

Já a Comissão Europeia afirmou que pediu a seus países-membros que aumentem os controles sobre a carne vinda do Brasil e que vai se manter extra vigilante em relação aos processos de checagem dos produtos animais do Brasil. O porta-voz para saúde e segurança alimentar, Enrico Brivio, afirmou que a comissão pediu explicações e ações das autoridades brasileiras desde sexta-feira e que pode suspender empresas que estiverem envolvidas na fraude.

Os chineses talvez podem ir pelo mesmo caminho. Não há confirmação oficial, nem da parte brasileira, nem chinesa, porém alguns sites especializados afirmam que o escritório de administração de qualidade, supervisão, inspeção e quarentena, responsável pelo controle sanitário no país, o AQSIQ na sigla em inglês, recomendou aos importadores que mantivessem qualquer produto que não tivesse sido inspecionado em depósitos até segunda ordem.

"A Comissão vai assegurar que quaisquer dos estabelecimentos implicados na fraude fiquem suspensos das exportações para a União Europeia", - disse um porta-voz, durante coletiva regular à imprensa, acrescentando, no entanto, que o escândalo da carne não teria impacto nas negociações em curso no momento para um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

O ministério da Coreia do Sul disse que fornecedores brasileiros de carne de frango terão que enviar um certificado de saúde emitido pelo governo brasileiro. Mais de 80% das 107.400 toneladas de frango importadas pela Coreia do Sul no ano passado vieram do Brasil, sendo quase metade fornecida pela BRF.



A Coreia do Sul é o sétimo maior mercado para o frango brasileiro. Os três maiores compradores são Arábia Saudita, China e Japão, nesta ordem. Segundo maior mercado para o frango brasileiro e comprador relevante de carnes - foram US$ 2 bilhões só em 2016 -, a China acompanha com lupa os desdobramentos das investigações da Operação Carne Fraca. Sites especializados afirmam que o escritório de administração de qualidade, supervisão, inspeção e quarentena, responsável pelo controle sanitário no país, o AQSIQ na sigla em inglês, recomendou aos importadores que mantivessem qualquer produto que não tivesse sido inspecionado em depósitos até segunda ordem. (Com informações da Agência Lusa).



Para onde o Brasil mais exporta frango?

Ranking dos maiores importadores do produto brasileiro, em US$ (dados de 2016).



Venezuela 1.153.083,26



Arábia Saudita 859.482,85



China 719.800,72



Japão 477.473,05



Emirados Árabes Unidos 357.244,24



Hong Kong 185.093,39



Cingapura 169.565,43



Coreia do Sul 161.916,32



Kuwait 140.207,60



Egito 129.001,45



Venezuela 129.001,45