México: helicóptero cai com ministro e governador a bordo

O helicóptero com o ministro do Interior do México e o governador do estado de Oaxaca a bordo sofreu um acidente, deixando vários mortos. O site mexicano 'Piñero de la Cuenca' fala em 12 pessoas mortas, que foram esmagadas pela aeronave quando esta caiu.

O ministro do Interior, Alfonso Navarrete Prida, e o governador do estado de Oaxaca, Alejandro Murat, receberam ferimentos ligeiros na sequência do acidente com queda do helicóptero em que viajavam perto do epicentro do terremoto que teve lugar um dia antes, disse o ministro à rede de televisão Televisa.Alfonso Navarrete Prida escreveu no seu Twitter que duas pessoas morreram em terra durante a queda do helicóptero.

As fotos nas redes sociais mostram o helicóptero depois da queda sobre um caminhão no solo. De acordo com a informação prévia, a aeronave caiu sobre o veículo após perda do controle à altitude de cerca de 30 metros antes de aterrissagem, comunica o portal de notícias Jornada.O acidente ocorreu durante um voo de inspeção das áreas atingidas pelo terremoto de magnitude 7,2 no sudoeste do México. Sobre o acidente, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, postou em sua conta no Twitter as condolências. "Várias pessoas em terra que perderam a vida", escreveu.