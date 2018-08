Internacional Modelo de clip famoso é encontrado morto em seu apartamento "Aparentemente resultado de um suicídio"

Foto: O modelo canadense Rick Genest

O modelo canadense Rick Genest, 32, que ficou conhecido como zombie boy após aparecer no clipe ‘Born this way”, de Lady Gaga, foi encontrado morto em seu apartamento, ontem, quinta-feira (2), aparentemente resultado de um suicídio. A informação é do site TMZ, que também cita detalhes dados por uma rádio canadense.

A cantora lamentou o ocorrido em sua conta no Facebook, dizendo ser uma notícia devastadora: “Temos que trabalhar para mudar essa cultura e apagar o estigma que impede de falar sobre isso”, afirmou ela, se referindo ao suicídio. “Se você está sofrendo, ligue para um amigo ou família hoje. Temos que salvar uns aos outros.”

Genest, que nasceu em Montreal, no Canadá, ficou conhecido pelo grande número de tatuagens, que incluíam o desenho de uma enorme caveira no rosto. Ele chegou, inclusive, a entrar no Livro dos Recordes, em 2011, como a pessoa com mais tatuagens de insetos: 176.

“Nunca me importei [com os olhares]. Em Montreal, ando com vários amigos que também são tatuados e, assim como eu, amam street art”, diz à Folha durante visita ao Brasil, em 2011.

Antes de ser descoberto por Lady Gaga, o modelo morava nas ruas de sua cidade natal e contou que, entre outros bicos, fazia malabarismos com tochas de fogo e bandeiras. “Acima de tudo, sou um performer. A equipe de Gaga entendeu qual era a minha praia e por isso nos demos tão bem”, disse na ocasião.