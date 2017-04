Século 19 Morre aos 117 anos a pessoa mais velha do mundo

A italiana Emma Morano, a pessoa mais velha do mundo e a única ainda viva a ter nascido no século 19, morreu neste sábado (15/04), aos 117 anos, em sua casa na cidade de Verbania, às margens do lago Maggiore, no norte de Itália.

Em maio do ano passado, aos 116 anos, ela se tornou a pessoa mais velha com idade reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, depois do falecimento da americana Susannah Mushatt Jones, que na ocasião detinha o título e havia nascido quatro meses antes.

Emma Martina Luigia Morano nasceu em 29 de novembro de 1899 no município de Civiasco, na região do Piemonte, numa família de pessoas com tradição de serem longevas, já que sua mãe e sua tia superaram os 90 anos e sua irmã Angela chegou aos 100. Ela vivia em Verbania.

Quando perguntada sobre o seu segredo para chegar a essa idade, Emma contava que era evitar remédios, tomar um pouco de grapa e, especialmente, comer três ovos crus por dia.Em 2011, ela foi distinguida como Dama da Ordem do Mérito da República Italiana, e por ocasião de seu último aniversário, recebeu cumprimentos do atual chefe do Estado, Sergio Mattarella, e do papa Francisco.

"Ela teve uma vida extraordinária. Lembraremos sempre a força de ir em frente, sua atitude combativa diante das adversidades", disse a prefeita de Verbania, Silvia Marchionini.

Marchionini lembrou que Emma teve a coragem de, em 1938, separar-se do marido, que a maltratava, pouco depois de o único filho do casal morrer, aos 6 meses, enquanto ela voltava do trabalho. Ela não voltou a se casar.

Segundo suas netas, as únicas de sua família com vida e que beiram os 70 anos, Emma faleceu tranquilamente em sua cama enquanto dormia.

