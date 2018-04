Morre aos 86 anos o humorista Agildo Ribeiro Ator sofria de problema vascular grave e seria operado nessa semana

O ator Agildo Ribeiro, 86 anos, conhecido por atuar em diversos programas de humor, morreu neste sábado (28).

Filho do político Agildo Barata, Agildo co-estrelou diversos programas de humor da Rede Globo ao lado de Jô Soares, Paulo Silvino e Chacrinha. Entre os destaques do humorista na TV estão os trabalhos em "O Planeta dos Homens" (1976), "Estúdio A... Gildo" (1982), "Escolinha do Professor Raimundo" (1999) e "Zorra Total" (1999). O trabalho mais recente do ator foi no humorístico "Tá no Ar: a TV na TV".

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, ele sofria de um grave problema vascular e seria operado essa semana.

“Virou hábito: eu abro a boca e todo mundo ri. Eu nasci para ser artista”, declarou o ator em entrevista, sobre seu dom para o humor.