Morre aos 91 anos o comediante Jerry Lewis

Morre aos 91 anos o ator e comediante Jerry Lewis Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/EFE/Direitos Reservados

O ator americano Jerry Lewis morreu hoje (20), em Las Vegas, aos 91 anos. Ainda não foram divulgadas as causas da morte. Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária, a última em seu longo histórico de problemas de saúde, como o infarto do qual se recuperou em 2006.

Jerry Lewis tornou-se conhecido pelos filmes de comédia pastelão como O Professor Aloprado (1963), O Terror das Mulheres (1961) e O mensageiro trapalhão (1960).

Nos anos 40, Lewis ganhou fama ao lado do cantor Dean Martin, formando a dupla Martin e Lewis. Em uma década, ambos protagonizaram vários filmes de humor como A Amiga da Onça (1949), O Biruta e o Folgado (1951), Sofrendo da Bola (1953), Artistas e Modelos (1955) e O Rei do Laço (1956), arrecadando milhões de dólares. Após anos de muito sucesso, as diferenças entre ambos começaram a surgir e, em 1956, fizeram a última aparição juntos no filme Ou Vai ou Racha

Lewis se afastou do cinema no final dos anos 60 e passou a se dedicar a seu programa beneficente anual de arrecadação de fundos para a distrofia muscular, o Jerry Lewis MDA Telethon, que coincidia com o Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Com duas estrelas na Calçada da Fama, ganhou prêmios honorários incluindo o American Comedy Awards, The Golden Camera, Los Angeles Film Critics Association e do Festival de Venice.

Nos últimos anos, o comediante enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo algumas internações em 2012 devido ao nível de açúcar no sangue e também por estafa um ano antes.