Luto Morre ator Caio Junqueira uma semana após acidente de carro Artista ficou conhecido por interpretar o Neto em 'Tropa de elite'

O ator Caio Junqueira morreu aos 42 anos nesta quarta-feira (23), uma semana após ser vítima de um acidente de carro no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

O ator conhecido por interpretar o policial Neto no filme "Tropa de elite" recebeu tratamento no Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio.

Caio dirigia sozinho pelo Aterro do Flamengo, em direção ao Centro da cidade na quarta-feira passada quando perdeu o controle do carro. O veículo capotou após subiu o meio-fio e bater em uma árvore.