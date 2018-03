Ol Peteja Morre por eutanásia no Quênia o último macho de rinoceronte branco do mundo “Sudan teve uma vida excepcionalmente memorável”, afirmou o zoológico

Sudan fotografado em 5 de dezembro de 2016 na reserva de Ol Pejeta no Quênia Foto: Reprodução/AFP

O último rinoceronte branco macho morreu no Quênia aos 45 anos – anunciou a equipe responsável por sua segurança, o que deixa duas fêmeas como únicas sobreviventes da subespécie.

O rinoceronte, chamado Sudan, sofria há muito tempo de complicações de saúde por sua idade avançada e, após um agravamento considerável de seu estado, “a equipe veterinária tomou a decisão de praticar a eutanásia”, informou em um comunicado a direção da reserva natural Ol Peteja, do Quênia, onde o animal vivia.

Quando Sudan nasceu em 1973, em Shambe, no Sudão do Sul, havia quase 700 exemplares vivos. Em tese, a morte de Sudan significa a extinção dessa subespécie de rinoceronte.

Os cientistas coletaram, porém, seu material genético e estão tentando desenvolver técnicas de fertilização in vitro para preservar a subespécie.

Uma espécie caçada

Sudan viveu os últimos anos de sua vida em uma reserva de 36.400 hectares no centro de Quênia, ao lado das duas rinocerontes fêmeas desta subespécie, protegido dos caçadores por guardas armados.

“Em Ol Pejeta estamos tristes com a morte do Sudan. Era um grande embaixador de sua espécie e será recordado porque serviu para alertar em nível global sobre a situação que os rinocerontes enfrentam, mas também as muitas milhares de outras espécies ameaçadas de extinção como resultado da insustentável atividade humana”, afirmou o diretor do Ol Pejeta, Richard Vigne.

Os rinocerontes têm poucos predadores na natureza por seu tamanho. Mas a população de rinocerontes brancos do norte foi dizimada em Uganda, na República Centro-Africana, no Sudão e no Chade em consequência da caça dos anos 1970 e 1980, estimulada pela demanda de chifres de rinoceronte para a medicina tradicional chinesa na Ásia e para alças de punhal no Iêmen.

Uma última manada selvagem (20 a 30 rinocerontes) na República Democrática do Congo morreu nos combates registrados neste país no fim dos anos 1990. Em 2008, o rinoceronte branco do norte foi considerado extinto em estado selvagem. Em meados do século XIX, sua população era de quase um milhão na África. Em 2011, o rinoceronte negro ocidental foi considerado extinto.

Sudan evitou a morte em estado selvagem quando foi capturado no Sudão do Sul, ao lado de outros seis exemplares, e enviado na década de 1970 para o zoológico de Dvur Kralove na então Tchecoslováquia. Esse zoológico na região central da atual República Tcheca é o único lugar do mundo onde aconteceu uma reprodução em cativeiro.

Popular no Tinder

As últimas duas fêmeas desta subespécie ainda vivas em Ol Pejeta, Navin e Fatu, nasceram em Dvur Kralove. O último nascimento, o de Fatu, aconteceu em 29 de junho de 2000. Em 2009, quatro rinocerontes férteis, dois machos e duas fêmeas, foram transportados do zoológico de Dvur Kralove, na República Tcheca, para a reserva de Ol Pejeta no Quênia com a esperança de que as condições similares a seu hábitat natural permitissem a procriação.

Os especialistas tchecos e quenianos esperavam que o nível de hormônios das fêmeas retornasse ao normal em um hábitat natural. As tentativas de procriação não deram resultado. O outro rinoceronte macho, Suni, morreu por causas naturais em outubro de 2014.

“Sudan teve uma vida excepcionalmente memorável”, afirmou o zoológico tcheco nesta terça-feira em um comunicado. Teve duas filhas quando estava no zoológico tcheco: Najin, 28 anos, e Fatu, 17.

“Foi um animal excepcional, incrivelmente gentil. Nunca manifestou nenhum sinal de agressividade, era muito obediente”, recordou o tratador em Dvur Kralove, Jan Zdarek.

Sudan ficou famoso em 2017 quando teve um perfil registrado no aplicativo de encontros Tinder, como parte de uma campanha para arrecadar recursos para desenvolver técnicas de fecundação in vitro para preservar espécies.

O zoológico tcheco informou que amostras foram retiradas na segunda-feira do material genético de Sudan.