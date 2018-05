111 pessoas Morre uma das três sobreviventes da queda do avião em Cuba "O Boeing 737-200 caiu com 113 pessoas a bordo"

A bailarina de flamenco e universitária cubana Grettel Landrove, 23 anos, morreu ontem, segunda-feira (21) à noite, depois de ter conseguido ser resgatada com vida do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (18), nos arredores de Havana (Cuba). Grettel era uma das três mulheres sobreviventes. Com isso, no total, o acidente matou 111 pessoas, inclusive um bebê, de 2 anos, e quatro crianças cujas idades não foram reveladas.

Resgatada em meio aos destroços do avião, Grettel apresentou danos neurológicos severos, segundo informações do Hospital Universitário General Calixto García para o qual ela e as demais sobreviventes foram levadas.

As outras duas sobreviventes Maylén Díaz, de 19 anos, e Emiley Sánchez, de 39, permanecem em estado "crítico extremo, com elevado risco de complicação", de acordo com boletim médico.

O Boeing 737-200 caiu com 113 pessoas a bordo no último dia 18, pouco depois de decolar do aeroporto de Havana. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Estavam a bordo 102 cubanos, seis tripulantes mexicanos, dos turistas argentinos e uma mexicana, e dois residentes em uma ilha caribenha.