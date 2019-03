SEM REFORMA Mourão aguarda desenrolar de prisão de Temer

Prisão de Temer provoca suspensão de reforma Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A prisão do ex-presidente Temer surtiu efeito negativo na classe política e nos mercados. O índice Ibovespa, por exemplo, chegou a cair 2,5% e a moeda brasileira desvalorizou. A classe política e os mercados ficaram em “ pânico” fazendo com que a reforma da Previdência entrasse em modo de suspensão.

De acordo com a agência XP Política "um ambiente mais turvo e quente no Congresso não tem como ser bom para a reforma da Previdência". Ela acrescenta: "o judiciário e MP, que hoje prendem Temer, são as mesmas categorias que, junto com outras da elite do funcionalismo, farão pressão pesada contra a reforma no Congresso."

Nesta quinta-feira (21), o presidente interino, general Mourão também externou preocupação. Segundo ele, a prisão de Michel Temer deixa um “ruído” na relação com o Congresso e que o governo tem “ preocupação total” em garantir a base necessária para aprovação da reforma.

A prisão de Temer complica a aprovação da reforma. Por se tratar de uma PEC (proposta de emenda à Constituição), o projeto que muda as regras de aposentadoria para o regime geral requer um apoio mínimo de 308 deputados, em votação que é feita em dois turnos. Para o general “ tem ruído, vai ficar esse ruído, mas vamos aguardar, daqui a pouco pode ser que ele seja solto. Vamos ver o que vai acontecer”, avaliou o general Mourão.