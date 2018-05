MT MP denuncia ex diretor do Detran e 7 deputados por esquema de propinas 30 Milhões

Sete deputados, um ex-governador e seu chefe de gabinete, um ex-deputado federal, um ex-secretário de Estado e um ex-chefe de autarquia foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na tarde de hoje, 16. O grupo inclui, ainda, parentes dos gestores denunciados e empresários.Além de responderem por constituição de organização criminosa, aos denunciados foram imputados os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. Na denúncia, foram apresentados 37 fatos ocorridos entre os anos de 2009 a 2016.



Da Assembleia Legislativa, foram denunciados: o presidente do Parlamento Estadual, José Eduardo Botelho e os deputados Mauro Luiz Savi, José Domingos Fraga Filho, Wilson Pereira dos Santos, José Joaquim de Souza Filho [Baiano Filho], Ondanir Bortolini [Nininho] e Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior.





Também figuram como réus o ex-governador Silval da Cunha Barbosa; o ex-deputado federal Pedro Henry; o ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques; o ex-presidente do Detran, Teodoro Moreira Lopes; o ex-chefe de gabinete do Poder Executivo, Sílvio Cézar Correia de Araújo



De acordo com o MPE, os fatos vieram à tona a partir de colaborações premiadas com o ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Teodoro Moreira Lopes, vulgo “Doia”, indicação do deputado estadual Mauro Luiz Savi; e com os sócios proprietários da empresa FDL, atualmente EIG Mercados.



O esquema girou em torno da contratação da empresa responsável pela execução das atividades de registros junto ao Detran dos contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil e de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor. Na ocasião, para obter êxito na contratação, a empresa se comprometeu a repassar parte dos valores recebidos com os contratos para pagamento de campanhas eleitorais.



De início, o o ex-governador e o deputado Mauro Savi teriam recebido, cada um deles, R$ 750 mil. Com a continuidade das fraudes, mais propinas foram repassadas e outras beneficiadas. Estima-se, que foram pagos cerca de R$ 30 milhões em propinas. A denúncia aponta para três vertentes diversas de análises: movimentações bancárias entre os denunciados, entre denunciados com terceiros, apenas entre terceiros e entre os denunciados e servidores da Assembleia Legislativa. Todas as transações foram comprovadas na denúncia.



A organização, conforme o MPE, era composta por três núcleos: Liderança (Mauro Savi, José Eduardo Botelho, Silval da Cunha Barbosa, Pedro Henry, Teodoro Moreira Lopes e Paulo Cesar Zamar Taques, cada um em épocas diferentes); e os de Operação e Subalterno.



Na denúncia, os promotores de Justiça informam ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que inquéritos complementares já foram instaurados para apurar o envolvimento de outras pessoas e de outros fatos criminosos. (Documento anexo ao final da matéria)





Veja a lista dos outros denunciados:



- ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

- PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES

- JOSÉ KOBORI

- CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

- ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA

- MARCELO DA COSTA E SILVA

- RAFAEL YAMADA TORRES

-ROQUE ANILDO REINHEIMER

- MERISON MARCOS AMARO

- DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS

- HUGO PEREIRA DE LUCENA

-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES

-JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO

-JOÃO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS

-MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA

-CLEBER ANTONIO CINI

-ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA

- TSCHALES FRANCIEL TSCHA

-CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ

- MARCELO HENRIQUE CINI

- VALDIR DAROIT

-JORGE BATISTA DA GRAÇA

- ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

- LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA

- WILSON PINHEIRO MEDRADO

- VALDEMIR LEITE DA SILVA

- JURANDIR DA SILVA VIEIRA

- TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

- ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA

- ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

-JOVANIL RAMOS DOS SANTOS

- RAFAEL BADOTTI

-FRANCISCO CARLOS FERRES

-SILVANA BADOTTI FERRES

-VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA

-ANDREO DARCI MENSCH LEITE

-SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA

-DASAYEVIS SEBASTIAO MIRANDA DE LIMA SILVA

-LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA

-ROBERTO ABRAO JUNIOR

-IVANILDA SANTOS HENRY

-WALTER NEI DUARTE RAMOS

-ONEIDA FERREIRA DE FREITAS E SILVA

-DULCINEIA RUFO CAVALCANTE CINI

-GONÇALO JOSÉ DE SOUZA