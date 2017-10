Tempestade Nate Não há brasileiros entre as vítimas da tempestade Nate, diz Itamaraty

Foto: Juan Carlos Ulate/Reuters

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (6) que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas da tempestade tropical Nate, que atingiu a América Central. As autoridades seguirão acompanhando a situação por meio das embaixadas na Costa Rica, em Honduras e na Nicarágua, em coordenação com o núcleo de assistência a brasileiros, em Brasília.

“O Brasil expressa suas condolências às famílias das vítimas e votos de pronta recuperação aos feridos e manifesta solidariedade aos povos e governos desses países”, disse o Itamaraty, em nota.

Nate provocou estragos na América Central e deixou ao menos 25 mortes, ao passar por Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Hoje, a tempestade avança sobre a província mexicana de Yucatán e pode se transformar em furacão de categoria 1, com ventos de até 150 quilômetros por hora, no mar do Golfo do México, antes de chegar à região de Nova Orleans e Lousiana, nos Estados Unidos na madrugada de amanhã (7).

Se realmente subir de categoria, Nate vai se tornar o 14° furacão da temporada deste ano no Oceano Atlântico.