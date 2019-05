TÓQUIO Objeto suspeito é visto voando nas proximidades do Palácio Imperial Eles disseram que o objeto emitia luzes intermitentes brancas

Um objeto voador suspeito foi visto no céu, nas proximidades do Palácio Imperial, em Tóquio, na noite dessa segunda-feira (6). Houve aparições similares na semana passada.

Segundo a polícia, o objeto pode ser um drone, mesmo que seja considerado ilegal operar aparelhos do gênero na região. Policiais avistaram o objeto voador enquanto patrulhavam um parque no distrito de Chiyoda, nas cercanias do Palácio Imperial.

Eles disseram que o objeto emitia luzes intermitentes brancas. As autoridades enviaram um helicóptero até a área, e investigadores vasculharam se havia algum suspeito no parque. Não houve relatos de queda de objetos na região.

Na quinta-feira passada (2), dia seguinte à ascensão do imperador ao trono, objetos não identificados, que podem ser drones, foram avistados em diversos pontos da capital japonesa.

No Japão, é proibido por lei soltar drones no ar em áreas urbanas densamente povoadas e instalações consideradas importantes, como, por exemplo, o Palácio Imperial.

