Telefonia Operadoras de internet dizem que não vão vender dados de clientes

As principais operadoras de internet nos Estados Unidos (EUA) anunciaram que não vão vender informações com o histórico de navegação de seus clientes na internet. O anúncio foi feito alguns dias depois de a Câmara de Representantes (Câmara dos Deputados) do país ter aprovado uma lei que retira as regras de privacidade que haviam sido estabelecidas durante o governo Barack Obama. A lei vigorava desde outubro do ano passado pela Comissão Federal de Comunicações.

As três operadoras líderes do mercado (Comcast, Verizon, AT&T) informaram que não vendiam antes e que não vão começar a vender agora. A lei revogada estabelecia que os provedores de internet tinham que proteger a privacidade de seus clientes e impunha várias restrições sobre o uso de informações.

Com as normas adotadas na administração Obama, os provedores de internet precisavam da autorização dos consumidores para usar dados financeiros, localização geográfica e outras informações. Sites como o Google e o Facebook não precisam ter consentimento dos usuários.

A revogação foi considerada uma vitória para as grandes empresas de telecomunicação norte-americanas e um revés na legislação que protege o direito dos consumidores.