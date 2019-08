SACRIFÍCIOS Ossadas de 227 crianças sacrificadas encontradas no Peru Os cadáveres pertencem a menores com idades entre os 4 e os 14 anos

Foto: DR

Arqueólogos encontraram em Pampa La Cruz, no Peru, ossadas de 227 crianças que teriam sido sacrificadas em um ritual com a finalidade de minimizar as catástrofes naturais relacionadas com o El Niño, informou a Agência France Presse. Os cadáveres pertencem a menores com idades entre os 4 e os 14 anos.

A Civilização Chimú é a responsável por estes sacrifícios: "Até agora, encontramos os restos mortais de 227 crianças sacrificadas pela cultura Chimú", disse o arqueólogo Feren Castillo, citado pela agência, acrescentando que "este é o maior local onde restos de crianças sacrificadas foram encontrados".

As ossadas têm entre 1200 e 1400 anos. Foram encontrados em uma posição "virada para o mar".

Já em junho de 2018 tinham sido encontrados cadáveres de 58 crianças na mesma região.

A agência compartilhou imagens dos trabalhos dos arqueólogos na rede social Twitter.