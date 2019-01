Luto Padre Quevedo morre aos 88 anos Jesuíta espanhol radicado no Brasil, ele morava em Belo Horizonte e ficou conhecido por apresentar um quadro no "Fantástico", da Globo

Morreu nesta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, o Padre Quevedo, aos 88 anos. Ele ficou famoso no Brasil no início dos anos 2000, quando apresentou um quadro no programa "Fantástico", da TV Globo, e emplacou o bordão "Isso non ecziste".