Dinamarca País nórdico oferece bolsas de estudo 100% grátis para brasileiros "Para quem estiver em concluindo mestrado ou doutorado"

Sua chance para começar 2018 bem, estudando de graça na Dinamarca, um dos países nórdicos da Europa. O governo do país escandinavo está oferecendo bolsas de estudo para brasileiros por meio do programa Danish Government Scholarships. Podem participar estudantes de mestrado e PhD.

Além disso, há vagas para alunos de graduação que estudem língua e cultura do país nórdico, com duração mínima de dois anos.

Requisitos

Para se candidatar, é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior brasileira e desenvolver um projeto de mestrado ou doutorado. O período de intercâmbio é de 5 e 12 meses na Dinamarca.

Como

Os candidatos devem encaminhar os documentos solicitados para a Agência Dinamarquesa de Ciência e Educação Superior pelo e-mail kulturaftaler@ufm.dk. Cartas de recomendação, diplomas, histórico acadêmico e certificado de proficiência em inglês (TOEFL e IELTS), são alguns dos documentos.

O aluno também precisa definir as universidades dinamarquesas de seu interesse e submeter um statement of interest, documento que descreve os aspectos positivos do período de intercâmbio na Dinamarca.

Inscrições

As inscrições estão abertas até 1 de março de 2018.

Outras informações no site oficial da Danish Government Scholarships.