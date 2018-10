Shakira Palmeiras presenteia cantora Shakira com camisa personalizada

No último domingo, a cantora Shakira se apresentou no Allianz Parque e, como ocorre tradicionalmente quando grandes estrelas se apresentam em estádios de futebol, ganhou o manto do time da casa. Das mãos de Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, a colombiana foi presenteada com uma camisa do Verdão personalizada com o número três, o mesmo utilizado por seu marido, Gerard Piqué, no Barcelona.

O encontro ocorreu após a apresentação de Shakira e a foto foi publicada por Leila Pereira, principal patrocinadora do Palmeiras:

No twitter, o Palmeiras também exaltou a artista e aproveitou para brincar com um dos principais sucessos de Shakira, “Waka Waka”, considerado o grande hit da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.

LIBERTADORES

O Palmeiras inicia a disputa por uma vaga na decisão da Copa Libertadores às 20h45 (de MS) desta quarta-feira. Na temida Bombonera, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo para enfrentar o Boca Juniors e sua fanática torcida.

Em Buenos Aires, o Palmeiras defende um retrospecto de 100% como visitante no torneio continental. Sob o comando de Roger Machado, o time alviverde ganhou de Junior Barranquilla (3 x 0), Boca Juniors (2 x 0) e Alianza Lima (3 x 1). Já com Felipão, bateu o Cerro Porteño (2 x 0) nas oitavas e o Colo-Colo (2 x 0) nas quartas.

“Não dá para falar em favoritismo. Em uma competição mata-mata, fica difícil o favoritismo entrar em campo”, disse Bruno Henrique, apesar do retrospecto palmeirense fora de casa. “O Boca é uma equipe muito grande, nós sabemos da grandeza do clube”, completou o volante.