Missão Papa Francisco terá encontro com vítimas de conflito na Colômbia Uma grande oração pela paz será realizada na cidade de Villavicencio, a capital de uma região que foi cenário de violentos choques em um conflito que durou mais de meio século

Foto: Reprodução/Correio Braziliense

Villavicencio, Colômbia - O papa Francisco terá nesta sexta-feira (8/9) o compromisso mais importante de sua visita de cinco dias à Colômbia: as vítimas do conflito armado do país estarão no centro de sua mensagem de reconciliação .

Uma grande oração pela paz será realizada na cidade de Villavicencio, a capital de uma região que foi cenário de violentos choques em um conflito que durou mais de meio século. Antes, oficiará a segunda missa ao ar livre depois de ter congregado centenas de milhares de pessoas na quinta-feira no centro de Bogotá.

O Sumo Pontífice se dirigirá e ouvirá as vozes de indígenas, negros e camponeses, assim como a de ex-guerrilheiros e agentes estatais que se confrontaram por décadas. Uma imagem do mutilado Cristo de Bojayá será levada ao encontro com o Papa.

A imagem, sem braços ou pernas, ficou semidestruída por um artefato explosivo jogado por guerrilheiros contra uma igreja em que se refugiava uma comunidade negra em meio a um combate entre militantes das Farc e paramilitares em 2002: 79 pessoas morreram.

Na véspera, Francisco alertou contra "a tentação da vingança" e a sede do ódio diante de centenas de milhares de colombianos que se reuniram para ouvir sua mensagem de reconciliação. O papa levantou sua voz contra a revanche que possa gerar um conflito que deixou 7,5 milhões de vítimas - entre mortos, desaparecidos e deslocados -, agora que o presidente Juan Manuel Santos assinou a paz com as Farc e tenta fazer a mesma coisa com o ELN.

Nesse sentido, pediu para "curar as feridas e construir pontes" após o acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que Santos conseguiu levar adiante, apesar de uma férrea oposição de alguns setores da sociedade.

Tanto as Farc quanto o Exército de Libertação Nacional (ELN) se apoiaram na Igreja católica para negociar a paz. O segundo grupo, comandado até os anos 1990 por um sacerdote espanhol, acertou seu primeiro cessar-fogo bilateral em meio século de levante às vésperas da visita de Francisco, que retornará no domingo a Roma.

Mais cedo, na quinta, Francisco também manteve um encontro emocionante com os jovens. "Atrevam-se a sonhar grande!", pediu Francisco a eles, apelando também para sua capacidade de perdoar em um país dividido por décadas de conflito armado.

O pontífice mostrou-se mais enérgico, no entanto, em sua reunião com os bispos colombianos, aos quais lembrou que não "são políticos" e devem dar o primeiro passo "rumo a paz definitiva", ante algumas vozes críticas que surgiram no clero contra a paz com as Farc.