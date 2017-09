Solidariedade Papa manifesta apoio às vítimas de terremoto no México e do furacão Irma

Papa Francisco disse que acompanha "muito de perto o que acontece com o furacão Irma", que está passando pelo Caribe causando um rastro de destruição e já deixou milhares de desalojados Foto: Alessandro Di Meo/EPA/Lusa

O papa Francisco manifestou nesta sexta-feira (8) apoio às pessoas que sofrem as consequências do terremoto que sacudiu o México na noite de ontem e do furacão Irma, que passa pelo Caribe. A informação é da Agência EFE.

"Neste momento quero expressar minha proximidade espiritual a todos os que sofrem as consequências do terremoto que castigou o México na noite passada, provocando tantas mortes e danos materiais. A minha oração pelos que perderam a vida e a suas famílias", disse o papa ao término da missa que celebrou na cidade de Villavicencio, na Colômbia.

Francisco acrescentou que acompanha "muito de perto o que acontece com o furacão Irma", que está passando pelo Caribe causando um rastro de destruição e já deixou milhares de desalojados.

"Eu os levo no meu coração e rezo por eles", afirmou o pontífice sobre as pessoas que tiveram perdas devido ao fenômeno climático.

O forte terremoto registrado na noite de quinta-feira (7) no México, de magnitude 8,2 na escala Richter, deixou pelo menos 37 mortos no sul do país - 25 no estado de Oaxaca, 9 no de Chiapas e 3 no de Tabasco.

Irma continua a se enfraquecer enquanto se desloca rumo a Cuba e o estado da Flórida (EUA) e já é um furacão de categoria 4. No caribe, o furacão causou 18 mortes e arrasou várias ilhas das Pequenas Antilhas.