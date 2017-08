Brasil Papa pede para jovens brasileiros não ter medo de combater a corrupção "Papa Francisco envia mensagem um dia antes da votação da Câmara contra Michel Temer, o primeiro ocupante da Presidência formalmente acusado de corrupção na história do Brasil.”

Foto: Reprodução web

Papa envia uma mensagem aos jovens brasileiros que participam de um evento realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em comemoração aos 300 anos da aparição da Virgem Maria no Rio Paraíba do Sul, o Papa Francisco pediu que eles "não tenham medo de combater a corrupção". Declaração acontece na véspera da votação pela Câmara do processo de corrupção contra Michel Temer.

"Vocês são a esperança do Brasil e do mundo, não tenham medo de combater a corrupção", disse o papa na mensagem. "Caros amigos, em meio às incertezas e inseguranças de cada dia, em meio à precariedade que as situações de injustiça criam ao redor de vocês, tenham uma certeza: Maria é um sinal de esperança que lhes animará com um grande impulso missionário", completou. "Ela conhece os desafios em que vocês vivem. Com sua atenção e acompanhamento maternos, lhes fará perceber que não estão sozinhos", ressaltou.

"Não tenham medo de se arriscar e de trabalhar para construir uma nova sociedade, permeando com a força do Evangelho os ambientes sociais, políticos, econômicos e universitários. Não tenham medo de combater a corrupção e não se deixem seduzir por ela", destacou o pontífice.

"Sob o manto de Maria, vocês poderão redescobrir a criatividade e a força para serem protagonistas de uma cultura de aliança e, consequentemente, criar novos paradigmas que guiarão a vida do Brasil", destacou.