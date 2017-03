Nota Pará registra a quarta morte por febre amarela

A febre amarela fez mais uma vítima no pará aumentando para quatro o número de mortes no estado pela doença, duas crianças e dois jovens. A confirmação dos dois últimos óbitos no oeste paraense colocou não só a região, mas também todo o estado em alerta.

A Secretaria de Saúde está executando um aplano emergencial com vacinação em massa, combate ao mosquito e orientações aos moradores.