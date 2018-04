Eleição no Paraguai Paraguai elege novo presidente no domingo; conheça os candidatos Dez políticos disputam a Presidência no país vizinho; pesquisas indicam empresário conservador de 46 anos como favorito

Os cidadãos do Paraguai vão às urnas neste domingo (22) para escolher o próximo presidente do país. Apenas dois favoritos devem determinar o resultado do pleito: Marito Abdo Benítez e Efraín Alegre.

Marito, 46, é um empresário conservador e nacionalista, representa o Partido Colorado, do atual presidente, Horacio Cartes. O empresário nunca foi o nome favorito do partido –Cartes queria tentar a reeleição, não permitida pelo sistema eleitoral paraguaio, e não conseguiu aprovar proposta de emenda constitucional que alterasse a regra. Marito, surgiu como aposta da legenda e agora lidera a maioria das pesquisas eleitorais, com cerca de 54% das intenções de voto — uma distância confortável em relação a seu principal oponente.Efraín Alegre é o candidato de centro pelo Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA). As pesquisas mostram que Alegre possui entre 28% e 31% das intenções de voto –analistas escutados pela imprensa paraguaia indicam que estes números podem subir até domingo.

Os outros oito candidatos que disputam a presidência não chegam a somar 2,5% dos votos projetados. Cerca de 10% dos paraguaios diziam não haver decidido em quem votariam ou pretendiam votar nulo até as últimas pesquisas divulgadas.

Conheça todos os candidatos que concorrem à liderança do Paraguai nas eleições deste domingo.

1. Mario Abdo Benítez

Membro da Associação Nacional Republicana, mais conhecida como Partido Colorado, Marito é filho de um empresário que foi ex-secretário pessoal do ditador Alfredo Stroessner durante o regime autoritário de 1954 a 1989. Ao herdar os negócios do pai –e pegar carona em sua carreira política–, Marito chegou à presidência do Senado em 2015. Mais recentemente, venceu a disputa interna do partido para concorrer às eleições gerais, deixando para trás o pré-candidato Santiago Peña, atual ministro das Finanças.

“Eu não sou o filho de... Sou Marito”, repetiu várias vezes ao longo de sua campanha. O legado do pai, que também se chama Mario Abdo Benítez, é visto com bons olhos dentro do círculo do Partido Colorado, embora em outras esferas represente uma carga da qual Marito prefere se livrar. Seu pai foi acusado de enriquecimento ilícito após a ditadura, mas o processo foi arquivado por falta de provas.

2. Efraín Alegre

Principal concorrente de Marito, Efraín Alegre é um dos candidatos com a trajetória política mais extensa entre os que disputam o cargo máximo da República. Atual presidente do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Alegre foi líder da juventude da legenda, deputado, senador e até ministro. Chegou a disputar as eleições presidenciais em 2013, mas perdeu para Horacio Cartes por oito pontos percentuais.

A legenda pela qual Alegre concorre carrega uma forte herança histórica de luta contra o regime de Stroessner – ao contrário do Partido Colorado, que era representado pelo ditador. Com inimigos dentro e fora do partido, o aspirante a presidente foi um dos fortes opositores a uma emenda constitucional que pretendia introduzir a reeleição presidencial em 2017, permitindo que Cartes disputasse novamente o cargo em 2018.

Alegre chegou a ser ministro de Obras Públicas e Comunicações do governo de Fernando Lugo (2008-2012), o único presidente desde 1947 que não era do Partido Colorado. Sua gestão como líder da pasta foi marcada pela grande quantidade de obras executadas, embora tenha recebido denúncias de irregularidades milionárias durante sua administração, que nunca foram comprovadas pelas autoridades paraguaias.

3. Pedro Almada

Com pouca expressividade entre o eleitorado, Pedro Almada Galeano é candidato pelo Partido Frente Ampla, considerado de centro-esquerda. Segundo a imprensa paraguaia, a princípio, a chapa seria representada pelo ex-ministro da Defesa e da Educação Horacio Galeano Perrone, mas ele acabou desistindo. Entre as pautas defendidas por Almada, destaca-se o fortalecimento da agricultura e a redistribuição das terras como a base econômica, social e cultural do desenvolvimento do país.

4. Jaro Anzoategui

Representante do ultraconservador Movimento Nacional Artistas do Paraguai (MNAP) no páreo eleitoral, Jaro Anzoategui tem como bandeira de sua campanha a criação de um Ministério da Família. O objetivo da nova pasta seria dar assistência integral às famílias paraguaias, que são “o núcleo central” da sociedade, “sem o qual as bases fundamentais da sociedade se desmoronariam e deixariam de existir”, conforme explicou ao jornal paraguaio Última Hora.

5. Efraín Enriquez Gamón

Efraín Gamón concorre como líder da chapa presidencial do Soberania Nacional, que se considera um “movimento independente” contra a corrupção e foi criado a partir de uma divisão dentro do Partido Colorado. Escritor, economista, ex-diplomata e ex-diretor da porção paraguaia da usina de Itaipu, Gamón concorre com um discurso crítico aos partidos tradicionais e à classe política. Uma das principais propostas do movimento é a criação de uma lei geral dos ministérios, que elimine a sobreposição de funções dos que já existem, e a fundação de um Ministério de Energia e Recursos Naturais para administrar as hidrelétricas e a petrolífera do país.

6. Juan Bautista Ybañez

Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Juan Bautista Ybañes, de 72 anos, construiu sua carreira no Partido Colorado e agora se candidata pelo Partido Verde paraguaio. Mais conhecido como "Letradito", foi acusado de estar envolvido na tentativa de golpe fracassada de 2000, liderada por simpatizantes do general Lino César Oviedo.

“Quero ser presidente, porque se for senador ou deputado não vou mudar. Precisamos da Presidência da República para mudar este país”, disse Ybañez em entrevista à rádio paraguaia Ñanduti. Uma de suas principais propostas é fortalecer as indústrias nacionais e oferecer energia gratuita à população. Em 2007, chegou a disputar as eleições internas coloradas para ser candidato a presidente da República, porém perdeu para Blanca Ovelar. A então candidata foi derrotada nas eleições de 2008 pelo ex-presidente Fernando Lugo.

7. Ramon Benítez Amarilla

General aposentado, filiado ao Movimento da Reserva Patriótica, Ramón Benítez é conhecido por sua atuação como comandante da Força-Tarefa Conjunta (FTC) paraguaia.

Disputa as eleições com a promessa de defender os interesses do país em hidrelétricas binacionais, o que inclui a usina de Itaipu, e promover um “combate frontal” a grupos armados, como o Exército do Povo Paraguaio (EPP).

Durante os sete meses de sua gestão como comandante da FTC, 10 membros do EPP e da Agrupação Camponesa Armada (ACA) foram mortos e outros 21 detidos.

8. Germán Ortega

Candidato pelo Partido Socialista Democrático Herdeiros (PSDH), Germán Ortega é um pastor evangélico que representa o lema “Deus, Pátria e Família”. Segundo o jornal ABC Color, Ortega tem como principais propostas “rejeitar a ideologia de gênero, o aborto e a união igualitária (casamento entre pessoas do mesmo sexo). Em suas promessas para a eleição, o candidato afirma que vai dedicar 8% do PIB para investimentos em educação, oferecer uma pensão universal para todos os maiores de 60 anos e aumentar o salário mínimo do país para 500 dólares (1.700 reais).

9. Atanasio Galeano

Apesar de se definir como “nem de esquerda, nem de direita”, Atanasio Galeano, representante do Partido do Movimento Patriótico Popular (PMPP), é uma das poucas opções de candidato que pode interessar à esquerda paraguaia. Filósofo, músico e compositor, ele tem uma carreira ligada às lutas populares mais consistente do que os demais e passou por outros partidos que levantam bandeiras sociais, como o Partido Pátria Livre.