Paulo Maluf tem alta e deixa hospital após mais de 20 dias internado em SP Deputado federal deixou Sírio-Libanês neste domingo após ser internado no dia 6 com pneumonia, atrofia e câncer de próstata. Ele deverá cumprir prisão domiciliar por lavagem de dinheiro.

Deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) teve alta médica na manhã deste domingo (29) e deixou o hospital onde ficou internado por mais 20 dias na capital paulista. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Sírio-Libanês.

Maluf tinha se internado na unidade médica no último dia 6 para tratamento de pneumonia, atrofia e câncer de próstata. Com a saída dele do hospital, por volta das 9h, o político terá de cumprir prisão domiciliar.

Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo – entre 1993 e 1996. O político chegou a ficar preso em regime fechado, mas o STF relaxou essa prisão e determinou que ele ficasse preso em casa por causa de seu frágil estado de saúde