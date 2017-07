Atrás das grades Pena mínima em todos os crimes daria 305 anos de prisão a Cabral Mesmo assim, pena máxima a ser cumprida por presidiário no Brasil e de 30 anos

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016, não vai ficar mais de 30 anos na cadeia. Mas, se a lei brasileira permitisse que um condenado ultrapassasse esse limite, o peemedebista poderia ter muito tempo pela frente atrás das grades.

Cabral tem 13 processos nas costas e, se por acaso fosse condenado em todos com a pena mínima, amargaria 305 anos, cinco meses e 11 dias de prisão, informa o colunista Lauro Jardim.Entre seus crimes estão: corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e fraude de licitações. Durante oito anos à frente do estado do Rio e com uma vida nababesca e vivendo no Leblon, o ex-político vive atualmente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio.