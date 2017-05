BNDES PF investiga fraude em empréstimos do BNDES ao setor de carnes Foram expedidos pela Justiça 37 mandados de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão

Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira operação como parte de uma investigação sobre fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo BNDES a uma grande empresa do ramo de proteína animal para a aquisição de companhias também do setor de frigoríficos no valor total de 8,1 bilhões de reais.De acordo com a Polícia Federal, os empréstimos foram realizados através da subsidiária BNDESPar, a partir de junho de 2007, e foram executados sem a exigência de garantias e com a dispensa indevida de prêmio contratualmente previsto, gerando um prejuízo de aproximadamente 1,2 bilhão de reais aos cofres públicos.

Foram expedidos pela Justiça 37 mandados de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além de medidas de indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas que participam direta ou indiretamente da composição acionária do grupo empresarial investigado.

A Polícia Federal não identificou a empresa investigada.