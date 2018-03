PF na rua: Lava Jato mira esquema no sistema carcerÃ¡rio do Rio

Lava Jato PF na rua: Lava Jato mira esquema no sistema carcerário do Rio Autoridades cumprem 9 mandados de prisão temporária e 5 de preventivas

Oficiais da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro cumprem, na manhã desta terça-feira (13), 14 mandados de prisão (9 temporárias e 5 preventivas) no âmbito da Operação Lava Jato.

O alvo, segundo o G1, são pessoas ligadas à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), como o ex-secretário coronel César Rubens Monteiro de Carvalho e o delegado Marcelo Martins, atualmente no comando da diretorial geral de Polícia Especializada.

De acordo com o MPF, cerca de R$ 73 milhões foram desviados por meio do pagamento dobrado do pão fornecidos aos presos, com um contrato pelo fornecimento do pão e outro para a compra de ingredientes.As acusações são de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, peculato e fraude de licitação.