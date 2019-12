Policial militar da Grande SP Ã© atropelado por motorista bÃªbado

Embriaguez Policial militar da Grande SP é atropelado por motorista bêbado O policial foi atropelado na Estrada Boa Vista, Parque Olímpico, durante um patrulhamento junto com outros policiais militares

Foto: Noticias ao Minuto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista embriagado atropelou um policial militar na madrugada deste domingo (22) em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Além do excesso de álcool, o acusado, de 34 anos, também não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O policial, de 45 anos, foi atropelado por volta das 4h, na Estrada Boa Vista, Parque Olímpico. O agente participava de um patrulhamento junto com outros policiais militares.

O grupo realizava a abordagem de um homem em atitude suspeita, segundo a Secretaria de Segurança Pública, da gestão João Doria (PSDB), quando um Fiat Uno preto avançou contra os PMs.

Além dos policiais, existiam outras pessoas na via, no mesmo lugar por onde o carro desgovernado passou. O motorista fugiu do local e o policial ferido foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde do agente não foi divulgado.

Após o socorro, os outros policiais militares que estavam na operação realizaram busca na região e encontraram o motorista. Ele estava na sua própria casa, foi levado para a delegacia e acabou preso.

Exames confirmaram a presença de álcool no organismo do motorista, muito além do que é permitido por lei, segundo a secretaria.

A Polícia Civil solicitou perícia e o caso foi registrado como embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, direção sem permissão ou habilitação e tentativa de homicídio qualificado. A investigação é conduzida pelo 1º DP (Distrito Policial) de Mogi das Cruzes.