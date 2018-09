Polêmica Político chama jogador brasileiro de "macaco" "O autor da ofensa é Carmelo Innocente Furina, candidato de centro-direita ao conselho provincial de Trento e membro do partido Civica Trentina"

Foto: © Reuters / Alberto Lingria

A cusparada do meio-campista da Juventus Douglas Costa no rosto de um adversário, ocorrida no último domingo (16), está gerando polêmica na Itália, e um político local chamou o brasileiro de "macaco" em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com o jornal "Trentino', o autor da ofensa é Carmelo Innocente Furina, candidato de centro-direita ao conselho provincial de Trento e membro do partido Civica Trentina. "Vocês têm o macaco que cospe, corcundas", escreveu o candidato - "corcundas" é o apelido dos torcedores da Juve.

A mensagem rapidamente causou polêmica, e Furina pediu desculpas pela declaração. O político alegou que "não queria insultar ninguém" e que a publicação foi apenas uma "piada dirigida aos ultras da Juventus".

Caso

Logo após o gol do Sassuolo, nos acréscimos da partida, em um momento de fúria, Douglas Costa cuspiu no rosto de Federico Di Francesco, atacante do time adversário, e o acertou com uma cotovelada. Os lances foram flagrados pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), e o brasileiro acabou expulso.

O procurador da Federação Italiana de Futebol (Figc), Giuseppe Pecoraro, afirmou em entrevista à ANSA que as imagens foram enviadas para um juiz desportivo. Segundo a imprensa italiana, o meio-campista pode pegar um gancho de no mínimo três jogos e pagar multa de até 100 mil euros.

"Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada. Peço também desculpas a meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso. Deixo claro que essa atitude isolada não condiz com o que sempre mostrei em minha carreira", escreveu Douglas Costa em seu perfil do Instagram.

No entanto, o brasileiro não mencionou nenhum pedido de desculpas a Di Francesco. Sobre isso, o brasileiro insinuou a uma seguidora que apenas reagira a uma ofensa. "Você não sabe o que ele me disse", rebateu o meia. O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, disse ter ficado "surpreso" com a reação do jogador e que ele "será multado".

Já o ex-jogador da Juve Patrice Evra afirmou que o mascote da Velha Senhora é "uma zebra, e não uma lhama". Com informações da Ansa.

Fonte: Notícias ao Minuto.