EUA Por Coreia do Norte, vice-presidente dos EUA adia viagem ao Brasil

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence. Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters

Com o objetivo de trabalhar proximamente ao presidente Donald Trump para o encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un, no final de maio ou início de junho, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, adiou a viagem que faria ao Brasil no final do mês.

"O vice-presidente está adiando sua viagem ao Brasil para garantir que todos os recursos diplomáticos e de segurança nacional estejam disponíveis enquanto o presidente Trump planeja sua conversa histórica com o regime de Kim", explicou à agência Reuters a porta-voz do governo norte-americano, Alyssa Farah.

"O vice-presidente espera viajar ao Brasil em um futuro próximo e irá continuar a trabalhar de perto com aliados dos EUA na América Latina para fortalecer ainda mais nossas importantes alianças na região", prosseguiu.