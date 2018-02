Prazo para escolas aderirem ao Mais Alfabetização é prorrogado para 22 de fevereiro

Cadastro

Programa envia recursos às instituições para a contratação de auxiliares aos professores do primeiro e segundo anoO Ministério da Educação prorrogou para a próxima quinta-feira (22), o prazo para estados e municípios aderirem ao Programa Mais Alfabetização. A adesão deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec). As escolas terão até 23 de fevereiro para se cadastrarem.

Beneficiados

A expectativa é atender a 4,2 milhões de alunos em quase 200 mil turmas em todo o País. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. Para isso, serão investidos R$ 200 milhões para o pagamento de um assistente pedagógico para auxiliar os professores em sala de aula.

Política Pública

O Mais Alfabetização faz parte da Política Nacional de Alfabetização, lançada pelo Ministério da Educação em 2017 para combater a estagnação dos baixos índices registrados pela Avaliação Nacional de Alfabetização. O conjunto de iniciativas terá investimento total de R$ 523 milhões.