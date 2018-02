Bolsas de estudo Pré-aprovados no ProUni devem comprovar informações até a sexta-feira (23) Candidato deve comprovar dados do cadastro e da renda na instituição onde vai estudar. Segunda chamada está prevista para 2 de março

O prazo para comprovação das informações dos candidatos pré-aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) começou nesta quinta-feira (15) e termina no próximo dia 23. O procedimento deve ser feito na universidade onde o candidato vai estudar, e é requisito para garantir a vaga.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições particulares de educação superior. Nesta edição, foram ofertadas aproximadamente 243 mil bolsas. O processo seletivo é composto por duas chamadas sucessivas. A segunda chamada está prevista para ser divulgada em 2 de março.

As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais contemplam os candidatos que tenham renda familiar per capita de até três salários mínimos mensais. O estudante deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, com nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação.

