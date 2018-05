Nova York Produtor de cinema Harvey Weinstein se entrega à polícia após ser acusado de agressão sexual "#MeToo leva outra mulher a tomar coragem de denunciar a agressão sexual"

Foto: Reprodução/Kevin Hagen/Getty Images

O produtor de cinema Harvey Weinstein se entregou às autoridades nesta sexta-feira em uma delegacia de Nova York por acusações de crimes sexuais, meses depois de ter sido acusado por dezenas mulheres de assédio sexual.

Mais de 70 mulheres acusaram o cofundador do estúdio de cinema Miramax e da Weinstein Co de assédio, incluindo estupro, com algumas das alegações datando de décadas atrás.

As acusações, divulgadas primeiro pelo jornal New York Times e pela revista New Yorker no ano passado, desencadearam o movimento #MeToo, no qual centenas de mulheres acusaram publicamente poderosos empresários, políticos e personalidades da indústria do entretenimento de assédio sexual.

Weinstein deve ser acusado pelo estupro de uma mulher e por forçar outra a fazer sexo oral nele, reportou o New York Times, citando fontes não identificadas.

O produtor nega ter tido qualquer relação sexual não-consensual.

O porta-voz de Weinstein, Juda Engelmayer, e seu advogado, Benjamin Brafman, se recusaram a comentar na quinta-feira sobre as iminentes acusações.