Aqui é Brasil Programa da Globo faz "brincadeira" e manda mensagem para Donald Trump "O vídeo 'Introdução do Brasil' já e sucesso nas redes"

Aquela velha expressão de que "em toda brincadeira há verdades", falou mais alto essa semana, em um programa da rede de TV Globo, o programa 'Ta No Ar a TV na TV", fez um espécie de vídeo introdutório do Brasil direcionando a mensagem para Donald Trump, tanto que foi vinculada em inglês.

No vídeo intitulado: Hey, Mr. Trump: America First, Brazil Second (Ei, senhor Trump: América primeiro, Brasil em segundo).

O magnata que em muitos de seus comentários sempre tratou de colocar os E.U.A como primeiro país do mundo e sempre desfazer de seus vizinhos, não deve ter gostado nada da mensagem, em que o vídeo propõe amor e ressalta que ambos os países estão em solo americano.

E a "treta" começou nas redes sociais e se espalhou rapidamente acelerando as visualizações do vídeo no YouTube. Entre uma brincadeira e outra o vídeo dá várias "alfinetadas" no milionário que já tem problema suficiente para resolver com o terceiro membro saindo sua equipe.

O vídeo vai mas longe quando satiriza aquilo que o Donald leva como a verdade mais reveladora, 'que aquecimento global é uma invenção dos chineses'. E finaliza por dizer que a verdade é que os americanos sempre gostaram do Brasil.

Veja o vídeo: