CADET Rapper britânico morre após taxi em que estava colidir em van Com clips na internet de quase 400 mil views

O rapper britânico Cadet Foto: Reprodução/Twitter

O rapper britânico Cadet, de 28 anos, morreu na manhã deste sábado (9) por conta de um acidente de carro, notícia da imprensa britânica. Segundo a 'Sky News', Blaine Cameron Johnson estava em um táxi, a caminho de um espetáculo, quando o acidente fatal ocorreu.

O táxi colidiu com uma van, em Betley, Staffordshire e o artista morreu no local. Duas outras pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas ao hospital em estado considerado grave.

A informação foi dada pela família do rapper, nesta manhã, por meio das redes sociais.