INUSITADO Rapunzel da vida real tem quase dois metros de cabelo Alena já recebeu pedidos de casamento de homens que queriam apenas cheirar o seu cabelo.

Foto: Notícias ao Minuto

Alena Kravchenko, de 34 anos, leva uma hora a lavar os seus compridos cabelos loiros. E não é para menos, pois o cabelo da ucraniana mede quase dois metros de comprimento.

Apesar de poder chocar muitas pessoas, esta Rapunzel da vida real tem feito muito sucesso nas redes sociais e até recebe pedidos de casamento de homens que querem apenas cheirar o seu cabelo.

“Os meus seguidores são os melhores do mundo e deixam-me deliciada com os comentários positivos que me fazem”, revelou Alena ao jornal Metro, desvalorizando os pedidos de casamento.

A ucraniana começou a deixar crescer o cabelo, por iniciativa da mãe, aos cinco anos de idade. A partir daí, o cuidado passou a ser muito.

Alena lava o cabelo apenas uma vez por semana, com produtos naturais e profissionais. Duas vezes por dia, penteia os fios para que estes não fiquem embaraçados. A cada seis meses apara as pontas, mantendo assim, garante, as madeixas “saudáveis e fortes”.

A jovem revela ainda que não é desconfortável ter um cabelo tão comprido e que adora tê-lo assim.

“Para mim, a verdadeira beleza está no natural e é por isso que o meu cabelo é tão comprido. É a manifestação do meu mundo interior, parte de mim e da minha alma. Além disso, é uma vantagem pois destaco-me das outras mulheres. Tenho a minha própria personalidade e originalidade”, afirma.

No Instagram, onde Alena partilha fotografias de vários penteados, a ucraniana conta já com mais de 13 mil seguidores.