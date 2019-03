Receita já recebeu quase 6 milhões de declarações do Imposto de Renda

O número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física enviadas aproxima-se de 6 milhões. Até a tarde de ontem (25), a Receita Federal havia recebido 5.996.195 de declarações, equivalente a 19,66% do esperado para este ano (30,5 milhões de documentos). O prazo para envio da declaração começou no último dia 7 e vai até as 23h59min59s de 30 de abril.

A declaração pode ser feita de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computador, será utilizado o Programa Gerador da Declaração - PGD IRPF2019, disponível no site da Receita Federal.

Também é possível fazer a declaração com o uso de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. O serviço também está disponível no e-CAC no site da Receita, com o uso de certificado digital, e pode ser feito pelo contribuinte ou seu representante com procuração.