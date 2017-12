Mundo Retiradas em massa e devastação é resultado de incêndios florestais na California ""Estes são dias de partir o coração", disse o prefeito de Los Angeles"

Bombeiros lutam para salvar uma das muitas casas que queimam no vale de San Fernando, em Los Angeles, na Califórnia Foto: Reprodução/Reuters/Gene Blevins

Os ventos quentes e secos da região de Santa Ana devem atiçaram nesta sexta-feira (8) a alastração de vários incêndios florestais no sul do Estado norte-americano da Califórnia, onde centenas de casas pegaram fogo e dezenas de milhares de pessoas fugiram de seus lares nos arredores de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos.

A previsão é que os ventos, que sopram do deserto da Califórnia rumo ao oeste, chegarão a 130 quilômetros por hora nesta quinta, o que pode instigar vários incêndios que ardem na área de Los Angeles e já obrigaram cerca de 200 mil pessoas a deixarem suas casas, segundo a mídia local.

"Ventos fortes da noite para o dia criando um perigo de incêndio extremo", disse um alerta enviado pelo sistema de emergência nacional de Los Angeles.

Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostraram encostas de colinas cobertas por chamas ao longo de rodovias movimentadas enquanto trabalhadores seguiam lentamente para seus empregos ou suas casas, fileiras de moradias reduzidas a cinzas e bombeiros jogando água em paredes de fogo na tentativa de salvar residências.

"Estamos no início de uma ocorrência de ventos prolongados", disse Ken Pimlott, diretor do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia ao jornal "Los Angeles Times". "Não vai haver capacidade de combater o fogo com este tipo de vento".

No Vale de San Fernando, ao norte de Los Angeles, o Incêndio Creek destruiu ao menos 30 casas e forçou a debandada de moradores de 2.500 casas e um centro de convalescência.

Foto: Reuters/Gene Blevins

Já o Incêndio Rye ameaça mais de 5 mil lares e estruturas ao nordeste de Los Angeles. O Incêndio Skirball, que irrompeu no início de quarta-feira perto de grandes propriedades na vizinhança de Bel-Air, em Los Angeles, só está 5% contido. Os bombeiros lutam para salvar casas de milhões de dólares na rota das chamas.

"Estes são dias de partir o coração", disse o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, durante uma coletiva de imprensa. "Estes também são dias que mostram a resistência de nossa cidade".

Não surgiram relatos de fatalidades ou baixas civis. Três bombeiros se feriram e foram hospitalizados em condição estável, informou o corpo de bombeiros de Los Angeles.

Dezenas de escolas da área cancelaram as aulas nesta quinta-feira.

O Incêndio Thomas, o maior deles, destruiu mais de 150 moradias e ameaça milhares mais na cidade de Ventura, localizada cerca de 80 quilômetros ao noroeste de Los Angeles.