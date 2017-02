Violência doméstica Sertanejo Victor se defende: “Nunca agredi ninguém”

Victor Chaves se pronunciou a respeito da suposta agressão que cometeu contra a esposa, Poliana Chaves, em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo. O cantor, que faz dupla com Léo, garantiu que é inocente.“Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos a minha esposa, que está grávida do meu filho, João”, declarou.

O jurado do “The Voice Kids”, exibido na emissora carioca, reiterou que não irá expor sua família ao escândalo.

"A única coisa que eu posso dizer é que a minha família é meu bem maior e que toda a minha postura sempre foi de preservar a família. Eu vou continuar fazendo isso. Toda essa exposição me pegou de surpresa [...] A minha postura vai ser continuar preservando a família e me preservando de toda uma exposição altamente negativa e com a qual eu vou lidar em recolhimento com a minha família", disse.

O sertanejo disse ainda que foi pego de surpresa com a denúncia e não quis responder nenhuma pergunta da jornalista.

"Eu não vou falar mais, porque qualquer coisa que eu falar eu exponho a minha família. Eu não vou mais fazer isso. Por isso o meu silêncio, está bem?"

Victor Chaves foi afastado do "The Voice Kids", da TV Globo, após ser acusado pela esposa, Poliana Bagatini, de violência doméstica.

Mais cedo, Poliana Bagatini resolveu se pronunciar pela primeira vez na web a respeito da suposta agressão sofrida pelo marido, o cantor Victor Chaves. No Instagram, a parceira negou que tenha apanhado do sertanejo e assegurou que o companheiro jamais seria capaz de lhe fazer mal. "De uma hora para outra vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados”, dizia nota.



Poliana foi à delegacia em Belo Horizonte, Minas Gerais, na última sexta-feira (24), acusando Victor de agressão. Segundo depoimento, a moça teria sido jogada no chão e chutada pelo cantor diversas vezes.