Simaria Simone confirma volta de Simaria e diz que ela se sente melhor

A cantora Simone, da dupla de Simaria, falou sobre a saúde sua irmã neste domingo (21) durante a Dança dos Famosos. Ela foi uma das juradas convidadas para o quadro do Domingão do Faustão (Globo).

As duas se afastaram mais uma vez dos palcos para que Simaria continue o tratamento de uma tuberculose ganglionar. "Ela está bem melhor, graças a Deus. Nós decidimos parar esses três meses com os shows, mas em janeiro estaremos de volta. Já, já, vamos poder matar a saudade", afirma a cantora.

O médico de Simaria, no entanto, liberou que ela fizesse alguns trabalhos pontuais até lá. "O 'The Voice Kids', por exemplo, está garantido", revelou a cantora. A dupla já trabalha nos bastidores do programa que deve estrear em janeiro no ano que vem.

Outro compromisso que também está confirmado é a gravação do novo DVD da dupla em 11 de novembro.

Simaria, que estava afastada dos palcos desde o primeiro diagnóstico, em abril, retornou em agosto com uma agenda de shows reorganizada para não atrapalhar o tratamento. Ainda assim, a cantora passou mal durante uma apresentação no dia 13 de setembro e precisou ser internada.

No fim de setembro, Simaria usou suas redes sociais para esclarecer os motivos de seu novo afastamento. Segundo a cantora, além do tratamento da tuberculose ganglionar, doença contra a qual luta desde abril deste ano, ela também trata de uma inflamação no estômago.