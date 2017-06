"Farsa" Síria desmente Estados Unidos sobre possível ataque químico "São só um meio para justificar uma nova agressão contra a Síria, com acusações infundadas", diz o porta-voz da Síria

O governo sírio negou nesta quinta-feira (29) que esteja preparando um ataque com armas químicas, como afirmam os Estados Unidos (EUA), e acusou Washington de planejar nova agressão em seu território.

"As alegações dos EUA são nulas e sem efeito. São só um meio para justificar uma nova agressão contra a Síria, com acusações infundadas", disse, em comunicado, um porta-voz do Ministério do Exterior sírio.

A Casa Branca alertou, na última segunda-feira (26), sobre "potenciais preparativos" do governo sírio para fazer um novo ataque com armas químicas no país e advertiu que, se isso acontecer, o presidente Baschar Al Assad e as Forças Armadas sírias "pagarão um alto preço".