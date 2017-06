Eleições Sob ameaça terrorista e com segurança reforçada britânicos vão as urnas "eleições são cruciais para as negociações pelo Brexit"

Por: Tero Queiroz 08/06/2017

Foto: Reprodução/EBC Em clima de ameaça terrorista e com segurança reforçada, os britânicos votam nesta quinta-feira (8) para eleger um novo parlamento. O resultado das eleições são cruciais para as negociações pelo Brexit. A primeira-ministra britânica, Theresa May, que busca uma maioria absoluta para reforçar sua posição em Bruxelas nas discussões sobre a saída do país do bloco europeu, tinha a eleição quase conquistada quando convocou a votação antecipada em abril.