Tsunami Sobe para 384 número de mortos após tsunami na Indonésia Agência Nacional de Gestão de Desastres contabiliza 540 feridos e 29 desaparecidos até ao momento

Pelo menos 384 pessoas foram mortas, muitas delas arrastadas por ondas gigantes enquanto brincavam na praia, quando um terremoto de magnitude 7.5 na escala de Richter atingiu a ilha indonésia de Sulawesi e provocou um tsunami. As informações foram repassadas por autoridades locais, neste sábado (29), à Agência Reuters.

Centenas de pessoas estavam reunidas para um festival na praia da cidade de Palu, na sexta-feira (28), quando ondas de até seis metros se quebraram na praia, no crepúsculo, varrendo muitas delas até a morte e destruindo tudo que encontravam pelo caminho.

"O tsunami não veio sozinho, arrastou carros, troncos, casas, atingiu tudo em terra", disse Nugroho o porta voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

As cidades de Palu e Donggala foram, segundo o El País, as mais afetadas. Na ilha de Sulawesi, que está agora repleta de escombros, moravam 380 mil pessoas.

Dois terremotos abalaram a ilha, com magnitudes de 6,1 e 7,5. O mais forte, às 18h02 locais (7h02 do Brasil) de sexta-feira (28), ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, e a 56 quilômetros a nordeste de Donggala, segundo o centro geológico norte-americano (USGS, na sigla em inglês).

A Indonésia é frequentemente afetada por terremotos por se encontrar no 'Anel de Fogo do Pacífico', um círculo de vulcões e falhas sísmicas na bacia do Pacífico.